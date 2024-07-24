Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, heyecan dolu karşılaşmada rakibini 4-3 mağlup ederken, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, attığı 3 golle maçın kahramanı oldu. Bu performansı ile Dzeko, Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.

Maçın kahramanı

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında penaltıdan ilk golünü atan Edin Dzeko, ikinci yarının hemen başında Tadic'ten aldığı pası ceza alanında yaptığı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Lugano'nun skoru 2-2'ye getirmesinden sadece birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan Dzeko, Szymanski'nin kaptığı ve ceza alanına gönderdiği topu filelerle buluşturarak hat-trick yaptı. Bu performansıyla Dzeko, 38 yaş 128 günle Shabani Nonda'yı geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.

Türk futbol tarihine geçti

Edin Dzeko'nun bu tarihi performansı, Türk futbol tarihinde de önemli bir yer edindi. Bosna Hersekli golcü, Shabani Nonda'nın 2009 yılında Galatasaray formasıyla elde ettiği rekoru kırarak, Avrupa kupalarında hat-trick yapan en yaşlı Türk takımı oyuncusu unvanını kazandı.