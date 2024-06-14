Bandırma Ticaret Odası, üreticilerin kapasitelerini ve gelirlerini artırmak, üyelerine yeni ticari fırsatlar oluşturmak amacıyla sürdürdüğü coğrafi işaretli ürün çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, Edincik su zeytinyağını da bu prestijli listeye ekledi.

Ocak 2022'de yapılan başvurunun uzun değerlendirme süreci sonucunda, Edincik su zeytinyağı menşe adı olarak tescil edildi. Bu tescil ile Edincik su zeytinyağının adı, üretim yeri ve üretim metodu resmen koruma altına alınmış oldu. Tescil belgesini, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak'tan teslim aldı.

Edincik su zeytinyağı, 400 yıl önce İspanya'dan Türkiye'ye gelen ve sadece Edincik'te yetişen filizlerden üretiliyor. Osmanlı saray sofralarında baş tacı olan bu zeytinyağı, asırlık lezzetiyle tanınıyor. Coğrafi işaret tescili ile birlikte Edincik su zeytinyağı, hak ettiği katma değeri elde etmiş oldu.

Uluslararası ödüllerle de başarısını taçlandıran Edincik su zeytinyağı, 2000 yılında EVOO İtalya'da, 2021 yılında İtalya, Japonya, Arjantin ve Türkiye'de, 2022 yılında Japonya ve Türkiye'de, 2023 yılında ise Londra, Berlin ve Türkiye'deki yarışmalarda altın madalya kazanarak kalitesini tüm dünyaya kanıtladı.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, coğrafi işaret tescilinin, Edincik su zeytinyağının ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir yer edinmesini sağlayacağını belirtti. Yılmaz, "Bu tescil ile birlikte bölgemizin değerli ürünü Edincik su zeytinyağının, üreticilerimize ve ekonomimize katkısı daha da artacaktır. Coğrafi işaret çalışmaları ile bölgesel kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz" dedi.