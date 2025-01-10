Geçirdiği zatürre nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, bugün öğle saatlerinde ameliyat oldu. Ameliyat yaklaşık bir saat sürdü ve şarkıcı operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı.

Türkü Akbayram'dan açıklama

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyoruz ve tüm sevenlerine sevgilerini gönderiyor. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."

Ailesi dualarını eksik etmiyor

Ailesi, sevenlerinden dua beklerken, Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında umutlu olduklarını belirtti. Şarkıcının yoğun bakımda olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.