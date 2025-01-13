Türk müziğinin sevilen ismi Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü şarkıcı, bugün ikinci kez ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ve sevindirici haberler paylaştı.

"İçimiz rahat, çok emin ellerdeyiz"

Edip Akbayram, geçirdiği zatürre sonrası evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Birinci ameliyatını geçtiğimiz gün gerçekleştiren Akbayram, bugün ikinci kez operasyon geçirdi. Kızı Türkü Akbayram, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci operasyon da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. İçimiz rahat, çok emin ellerdeyiz" dedi.

Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Türkü Akbayram, "Hastaneye tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ve doktorlarına minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, ancak umuyoruz ki yakın zamanda daha iyi ve güzel haberler verebileceğiz" ifadelerini kullandı.