Evinde geçirdiği kaza sonrasında iç kanama geçiren usta sanatçı Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı. Entübe edilen sanatçının eşi Ayten Akbayram "Sevenlerinden dua bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçen hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu olan Akbayram, önceki sabah evinde düştükten sonra iç kanama geçirdi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbayram entübe edildi.

Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla tanınan 70 yaşındaki Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sanatçının eşi Ayten, kızı Türkü ve oğlu Ozan Akbayram da hastanede usta sanatçının yanında bekliyor.

Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, gazetecilere usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ayten Akbayram, “İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz” dedi.

Edip Akbayram kimdir?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı.

Lisede kurdukları orkestra ile müziğe ilk adımını attı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi.

İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu.

'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.