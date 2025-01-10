Türkü Akbayram, ünlü sanatçı Edip Akbayram’ın kızı olarak müzik dünyasına adım attı ve babasının izinden giderek büyük bir başarı yakaladı. 1986 doğumlu olan Türkü, Gaziantep kökenli bir ailenin ferdidir. Müzik kariyerine 2018 yılında çıkardığı “Hiçbiri” şarkısıyla başlamış ve ardından “Mavi Liman”, “Sarı Gelin”, “Yiğidim Aslanım” gibi dikkat çeken parçalarla adından söz ettirmiştir.

Türkü Akbayram’ın kariyeri

Edip Akbayram’ın sağlık durumu sonrasında Türkü Akbayram, müzik kariyeriyle de gündeme geldi. Sosyal medya ve basında sıkça yer alan Türkü, babasının mirasını yaşatarak müzik dünyasında hızla yükseliyor.

Ailesi ve özel hayatı

Türkü Akbayram, 2013 yılında müzik sektöründen Serdar Çınar ile evlenmiş ve çiftin Lavin adında bir kızı bulunmaktadır. 39 yaşındaki Türkü, müzik kariyerinde ilerlemeye devam ederken, aile hayatında da mutluluğu bulmuş durumda.

Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram’ın müzik mirasını geleceğe taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Müzik kariyerindeki başarısı, sosyal medya üzerinden paylaşımlarının artmasıyla dikkat çekiyor ve Türk müziğine olan katkıları devam ediyor.