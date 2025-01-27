Edip Akbayram’ın Kızından Umut Dolu Mesaj

Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram’ın yoğun bakım sürecinde gösterdiği sağlık mücadelesine dikkat çekerek, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Geçirdiği kaza sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan ve iki kez ameliyat edilen 75 yaşındaki ünlü sanatçının, yoğun bakım süreci devam ediyor.

İyi haberler geldi

Türkü Akbayram, babasının sağlık durumunun son gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. "İkinci operasyonu başarılı geçti. Kanama durduruldu ve artık daha iyi haberler almayı bekliyoruz," diyerek ailesinin içinin rahat olduğunu belirtti. Yoğun bakım sürecinin birkaç gün daha süreceğini ancak umutlu olduklarını ifade etti.

Aile, sağlık çalışanlarına minnettar

Türkü Akbayram, babasının tedavisinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ve hemşirelerine minnettarız," şeklinde duygu dolu bir mesaj paylaştı.