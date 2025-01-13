Türk müziğinin sevilen isimlerinden Edip Akbayram, zatürre rahatsızlığı nedeniyle fenalaşarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ameliyat edilen sanatçı, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye devam ediyor.

Sağlık durumunda yeni gelişme

Geçtiğimiz hafta ameliyat olan Akbayram’ın sağlık durumuyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçının yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Edip Akbayram’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, ailesi ve sevenleri hastaneden umutlu bir şekilde haber bekliyor. Sanatçının kızı Türkü Akbayram, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu:

"Babamın sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyoruz. Tüm sevenlerine selam ve sevgilerini iletiyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."