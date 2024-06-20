Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 16. Olağan Genel Kurulu’nda bir kez daha seçilen Muzaffer Yıldırım başkanlığındaki yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR (İGFA)

Edirne’deki amatör spor kulüplerini bir çatı altında toplayan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda 8 Haziran 2024 tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurulu’nda delegelerin oylarıyla Muzaffer Yıldırım’ın listesi seçilmişti. Geçtiğimiz hafta devir teslim yapılan Edirne ASKF’de yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Muzaffer Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda seçimin değerlendirmesi ile birlikte görev dağılımı da yapıldı.

Yapılan görev bölümü de şöyle gerçekleşti.

Başkan : Muzaffer Yıldırım

Başkan Yardımcısı: Çağrı Muştu

Başkan Yardımcısı : Caner Eygül

Başkan Yardımcısı: Serkan Giyik

Genel Sekreter : Bülent Balcıoğlu

Genel Sekreter Yardımcısı: Emre Tezcan

Mali Sekreter : Özkan Arsu

Eğitim Sekreteri: Altan Yavaş

Örgütlenme Sekreter; İlknur Kobaş Tepe

Sosyal İşler Sekreteri :Hamza Erhan

Tesis Sekreteri: Serkan Aydınlık

Bu ünvanlar tüzük gereği olması gerekenler.

Yönetim Kurulu kararı ile

Taner Karatepe

(Keşan,Enez,Karpuzlu,İpsala,Beğendik,Küplü, Subaşı, ve Uzunköprü takımları sorumlusu)

Naim Avcıoğlu

( Kırcasalih,Aslıhan,Havsa,Osmanlı, Süloğlu,Lalapaşa ve Merkez takımları)

Emrah Tuna

Alt yapı takımları sorumlusu

İlknur Kobaş Tepe ve Özkan Arsu salon sporları sorumlusu olarak görevlendirildi.