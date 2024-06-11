Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16'ıncı Seçimli Genel Kurulu Cumartesi günü saat 13.00'te Edirne Amatör Spor Kulüpleri Tesisi'nde yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) seçimi yapılırken kazanan belli oldu. Genel kurulda mevcut başkan Muzaffer Yıldırım ve Ayhan Dinç yarıştı.
225 delegenin oy kullandığı seçimde EASKF'nin yeni başkanı 117 oy alan Muzaffer Yıldırım oldu. Yıldırım’ın rakibi Ayhan Dinç ise 107 oyda kaldı.
Kongrede Yıldırım’ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil); Muzaffer Yıldırım, Çağrı Muştu, Serkan Giyik, Caner Eygül, Erkan Davas, Hamza Erhan, Taner Karatepe, Serkan Aydınlık, İlknur Kobaş Tepe, Özkan Arsu, Emre Tezcan, Bülent Bacıoğlu, Altan Yavaş, Naim Avcıoğlu, Emrah Tuna
Yönetim Kurulu (Yedek); Mustafa Kart, Harun Saygı, Göker Altay, Mert Soylu, Erhan Kiriş, Erdem Avcı, Emre Düdük, Suat İşler, Nedim Mercan, Hüseyin Bakır, Mehmet Ali Mihyaz, Emre Yılmaz, Murat Taşdemir, Hakan Tepe, Erkan Eleren
Denetim Kurulu (Asil): Enver Orman, İhsan Gemalmaz, Arif Kale
Denetim Kurulu (Yedek): Serhat Grammeşin, Sezgin Kondal, Ali Osman Can
Disiplin Kurulu (Asil) : İbrahim Cihan, Ufuk Gökçül, Latif Şaşmaz
Disiplin Kurulu (Yedek): Orhan Işık Erdal Köle, Hüseyin Karabıyık
TASKK Delegeleri (Asil) :Muzaffer Yıldırım, Serday Giyik, Erkan Davas, Hamza Erhan, Caner Eygül, Çağrı Muştu, Özkan Arsu
TASKK Delegeleri (Yedek): Serkan Aydınlık, Naim Avcıoğlu, Taner Karatepe, Emre Tezcan, Altan Yavaş, Bülent Bacıoğlu, Emrah Tuna