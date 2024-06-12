Edirne İpsala’da özel eğitim alan öğrenciler için düzenlenen hipoterapi için düzenlenen sertifika töreni Saros Binicilik Merkezi2nde gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin koordinesi ve destekleri ile özel eğitim öğrencilerin Saros Binicilik Merkezinde katıldığı hipoterapi eğitimi tamamlandı.

Öğrencilere sertifikaları İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından takdim edildi.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, Kaymakam Sevgili ile öğrencilerin ulaşımında destek sağlayan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile Saros Binicilik Merkezine desteklerinden ötürü teşekkür etti.