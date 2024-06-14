Edirne Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir örgüte yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyonda; 17.460 adet Pregabalin isimli sentetik uyuşturucu hap, 2 adet elektronik sigara içinde likit esrar, 35 gram skunk , 1.150 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı av tüfeği

15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.