Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sadece suçla mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre, doğa ve hayvanların korunmasına da katkıda bulunuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havaların artması nedeniyle Edirne Merkez İlçeye bağlı Musabeyli Köyü Korusu'nda bakıma muhtaç yavru kediler için Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti.

Ekipler, korudaki yavru kedileri besleyerek ve su vererek ihtiyaçlarını karşıladı. Bu sayede yavru kedilerin sıcak havalardan olumsuz etkilenmesi önlendi.