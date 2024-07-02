Edirne İl Jandarma Komutanlığı Turizm Jandarması ekipleri, sahillerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da sahil şeridinde denetim ve kontrol faaliyetleri yürüterek tatilcilerin huzur ve güvenliğini sağladı.

Jandarma ekipleri, Keşan'a bağlı sahil bölgelerinde kimlik kontrolü, araç araması ve esnaf denetimi gibi işlemler gerçekleştirdi. Ayrıca plajlarda ve konaklama tesislerinde de denetimler yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yaz sezonunun yoğun olduğu bu dönemde de asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini vurguladı.