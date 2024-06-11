Edirne'nin Keşan ilçesinde deniz sezonu açıldı. Sahillerdeki çöp konteynırlarının doluluğu çirkin görüntülere neden oluyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yaz sezonu nedeniyle Mecidiye sahilinde büyük yoğunluk yaşanırken, sıcakların artması dolayısıyla Keşan ve çevre ile ve ilçelerden Mecidiye Sahili’ne gelen yazlıkçılar, gün boyunca sahillere akın ederek denizin tadını çıkardı.

Önümüzdeki hafta Mecidiye, Erikli, Yayla ve Gökçetepe de de bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanacağı da öngörülüyor.

ÇÖPLER MECİDİYE’DE TOPLANAMAYINCA KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU

Öte yandan Mecidiye sahilindeki çöp konteynırlarının çöple dolu olması nedeniyle açığa atılan çöplerin de çirkin bir görüntü oluştuğunu belirten yazlıkçılar, “Bu çöplerin Özel İdare tarafından toplanmaması çirkin bir görüntü oluşturuyor. Bu çöpler de vatandaşın sağlığına zarar verecek. Avrupa da böyle bir tatil beldesinde bu tür görüntüleri bulmak çok zor. Biz niçin bu yerlere önem vermiyoruz. İl Genel Meclis Üyelerimizin bu çirkin manzaraya son vermesini ve deniz bölgesi nedeniyle ayrıca bir önlem almalarını bekliyoruz. Denize giden sayın il genel meclis üyelerimiz bu çirkin görüntüyü görmüyor mu?” şeklinde dert yandılar.