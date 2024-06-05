Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) yeniden kurguladığı Girişimcilik Destek Programı hakkında Edirne'de Keşan TSO Genel Sekreter Yardımcısı ve KOSGEB Temsilcisi Kadir Can Tunç bilgilendirme yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'nın yeniden kurgulandığını açıklarken, KOSGEB girişimcilere tamamı geri ödemesiz kuruluş ve personel desteği sağlıyor.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin lira kuruluş desteği veriyor.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin lira daha ilave ediliyor.

Destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyeti kadar destek sağlanıyor. İş Kurma Desteği'ne, destek programına başvuru tarihi itibarıyla işletmesini en fazla 1 yıl önce kurmuş olan, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösterenve KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerini tamamlayıp, belgesini alan girişimciler bu destekten yararlanabilecek.

İş Geliştirme Desteği kapsamında KOSGEB girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli faizsiz kredi desteği sağlıyor.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave ediliyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlıyor.