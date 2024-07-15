Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Özcan, mahallesinde bulunan Anafartalar İlkokulu’nun bir an önce yıkılarak inşaatına başlanması istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özcan, Anafartalar İlkokulu’ndaki öğrencilerin Raşit Efendi İlkokulu’na gittiğini anımsatarak, okulun ne zaman yıkılıp yenisinin yapılacağını sordu.

Raşit Efendi İlkokulu'nda çocukları yer darlığı dolayısıyla sabah ve öğlenci olarak ikili eğitim gördüğünü ve bundan daolayı da aileler ile öğrenciler tarafından sıkıntıya neden olduğunu belirten Muhtar Özcan, "Yaklaşık 1.5 yıldan bu yana okulumuz boşaltıldı, öğrencilerimiz taşındı. Ancak halen okulumuz yıkılıp yenisi için bir adım atılmadı' Milli Eğitim Müdürümüz gelecek raporun ardından burasının yıkılıp yeni bir bina yapılacağını söyledi. Bu rapor 1.5 yıldan beri gelmedi mi? Acaba ne zaman bu rapor gelecek?” diye sordu.

Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarı Özcan, okulu zaman zaman kontrol ettiğini de belirterek, “Okulun arka tarafındaki camlar sürekli kırılıyor. Emniyet Müdürlüğümüze de durumu bildiriyorum. Bu konuda emniyet müdürlüğümüz biraz olsun tedbir alırsa bu zararların önüne geçebilir. Geceleri kim oldukları belli olmayanlar okul bahçesinde cirit atıyorlar" dedi.

Okulun arka tarafında da otların çok kötü bir görünüm olduğunu belirten Özcan, Keşan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nü de bu çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak için göreve davet etti.