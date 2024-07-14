Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatırlanacağı gibi, İnönü İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, binanın yıkımından sonra eğitimlerine Kurtuluş İlkokulu’nda devam etmiş, ardından da Atatürk Ortaokulu’na geçmişti.

Sansür raporu yayımlandı... En çok erişim engeli 'yolsuzluk' haberleri

Sansür raporu yayımlandı... En çok erişim engeli 'yolsuzluk' haberleri

Yeni okul binasının eğitim öğretim yılına zor yetişeceği tahmin ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2022 yılında yıkımı gerçekleştirilen İnönü İlkokulu’nda çalışmalar başladı. Okulun yapım işi ihalesini alan firma hafriyat çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ilkokula ilişkin hafriyat çalışmaların tamamlanması sonrasında arsa etrafında güvenlik önlemi alınacağı ve temeli atılacağı öğrenildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.