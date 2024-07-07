Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan Büyük Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan Büyük Cami Mahallesi Kurtuluş caddesi üzerinde yaşanan silahla yaralama olayında S. U. adlı şahıs daha önceden aralarında çeşitli konulardan husumeti bulunan ve kızını sosyal medya üzerinden rahatsız ettiğini iddia ettiği E. D. adlı şahsı ateş etmek suretiyle yaralamıştı.



Şüpheli şahıs olayda kullandığı 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 19 dolu fişek ve 2 adet şarjör ile birlikte temin edilerek gözaltına alındı.

S.U. emniyetteki ifadeleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayda yaralanan şahsın ise Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.