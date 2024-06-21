Edirne’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Maltepe köyü kavşağında gerçekleşti.

Kazanın ayrıntıları

Keşan’dan Uzunköprü yönüne gitmekte olan O.T. yönetimindeki 34 HP 2411 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelen O.B.’nin kullandığı 59 T 9556 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüleri O.T. ve O.B. ile otomobilde bulunan G.T. ve takside bulunan G.B., B.D. ve S.S. yaralandı.

İlk müdahale ve yaralıların durumu

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı görenler, güneşin etkisinden korunmak için yaralıları plaj şemsiyeleriyle gölgelendirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza mahallinde inceleme

Polis ve jandarma ekipleri, kaza mahallinde detaylı incelemeler yaparak kazanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.