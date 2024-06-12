Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Sezer’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Beyendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çam,AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, İl Genel Meclis Üyeleri kurum müdürleri ve bölgede hizmet veren turizm işletmelerinin sahipleri katıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, toplantıya katılan herkesi selamlayarak yaptığı konuşmada, Edirne Valiliği ve ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nin gerçekleştirdiği Turizm Sektör Temsilciler Buluşması’nda Saros’ta bu sezon yapılacak ve yapılması gerekenleri ve problemlerini dile getireceklerini belirtti. Şapçı’nın konuşması sonrasına İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk yaptığı sunumda, bölgedeki mevcut durum, yapılan çalışmalar, mevcut tarihi ve kültürel varlıklar ve turizm potansiyeli olarak değerlendirilebilecek destinasyonlar hakkında bilgi aktardı.

Müdür Soytürk, Enez’de 19 işletmede bin 252 yatak kapasitesinin varlığına dikkati çekerek, "Keşan'da da 39 işletmede 3 bin 326 yatak kapasitesinin var” dedi. Daha sonra Özcan, Yılmaz, Tutal ve Günenç’te kısa birere konuşma yaparak katılımcılara hoş geldiniz diyerek toplantının hayırlı olmasını dilediler.

Vali Sezer, ise şunları kaydetti:

"Bu sene de turizm sezonu artık havaların ısınmasıyla bayram tatilinin gelmesiyle hızlanmıştır. Bu sektörde de yaklaşık 7 aydır bir çalışma yürütüyoruz. Sizler ie de istişare halindeyiz. Birçok arkadaşımızla defalarca görüştük. Özellikle Saros Körfezi’mizin Edirne’mize ve Türkiye’mize daha iyi bir hizmet verebilmesi ve gelecek nesillere de çok güzel bir miras bırakacak şekilde neler yapabiliriz. Bu kültürel ve turizm potansiyeli çok yoğun olan bu bölgenin en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. Öncelikle bununla ilgili olarak Saros Bölgesi Master Planı çalışmasını tamamladık. Master Plan’da şu andaki potansiyellerimiz neler, eksik ve artı yönlerimizi koyacak şekilde aslında hepimizin bildiği ve uzun zamandır şunların yapılması gerekiyor dediği herkesin müşterek olduğu konular. Bu konular üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Hafızamızı yenileme adına ben kısa bir özet geçmek istiyorum. Edirne’nin muhteşem bir turizm potansiyeline sahiptir. 75 kilometrelik bir sahil bandımız var. Sahil bandında ekolojik değer taşıyan çok muhteşem alanlar var. Kıyı kumu dediğimiz belki de Türkiye’nin diğer sahillerinde olmayan çok büyük avantajları olan bir potansiyel var. Bölgede bulunan tarihi ve kültürel değerler, geçmişteki medeniylerin izleri, kaleleri, yerleşim alanlar ve limanlar hala daha görmeniz gerekiyor. Bununla ilgili arkeolojik çalışmalar da yapılıyor. Yani gelen ziyaretçiler sadece denizden faydalanmak için gelmiyorlar. Ekolojik gözlem dediğimiz,tarihi ve kültürel değerleri ve denizden yararlanmak için de gelmelerini temenni ediyoruz. Tarihi ve kültürel alanlar ortaya çıkartılmış bir durumda değil. Yine burası bir kültür rotası içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın ilk su altı müzelerinden bir tanesi burada. Dalış turizmi açısından avantajlı ve bu konuda eğilimi olan eğitim almak isteyen insanların gelip dalabilecekleri dünyada bir ilk su altı müzesi. İçerisinde yapay resiflerin olduğu bir alan olarak dile getiriliyor. Bir diğer avantajımız yaklaşık 15 milyon insan 4 gümrük kapılarımızdan giriş ve çıkış yapıyor. Bunların % 90’ının üzerindeki kişiler buradan direkt transit geçiyorlar. Bu Avrupa’dan ve yurtdışından gelen ziyaretçiler bizim açımızıdan son derece büyük bir potansiyele sahip. Geçmişte anlatırlar, Edirne’de önce kalınır sonra gidilirdi ama şimdi kalma oranları da düşmüş durumda. Dört tane kapımız var. Bu kapılardan giriş çıkış yapan tatile gelen gurbetçilerimizin de bu alanlarda yer alması için önemli bir potansiyelimiz mevcut. Bölgemizde limanlarımız var, maalesef diyorum limanlarımız turizme yönelik olarak kullanamıyoruz. Enez ve İbrice Limanı’nda malum turizm açısından maalesef, kanalizasyon, altyapı yok. İbrice de Dalış Kulüpleri konteynırlarda kalıyor. 5 ay önce bu tür yerlerde çalışmalar başladı, İbrice Limanı’nda ve Enez Limanı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Turizmde yapılaşma da çok kötü durumdayız, mevcut alanlarda çok iyi kullanamamış durumdayız. Saros Bölgesi Master Planı ile planlama yapmamız lazım. Turizmdeki turizmci arkadaşlarla kafa kafaya verip, Saros Bölgesi’ni nereye götürebiliriz. Özel işletmeleri buraya nasıl çekebiliriz? Sezonu nasıl uzatabiliriz. Doğa turizmini nasıl açık tutabiliriz. Burayı Türkiye’nin bir incisi olacak şekilde neler yapmalıyız. Başlangıç aşamasında neler yapmamız lazım, bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Halk Plajları için belirlemiş olduğu bir çalışma gerçekleştirdik. Buralar nasıl değerlendirilebilir diye konuştuk. Bir parçalı yapı var. Sahilin bir kısmı özel idarenin, bir kısmı EÇEV’de, bir kısmı MUÇEV’de, bir kısmı köy tüzel kişiliklerinde bir kısmı belediyelerde bir kısmı da Orman Bakanlığı’nda baktığınız zaman bunlar içerisinde hepsinin aynı asgari müşterek bir oluşum lazım. EÇEV ve MUÇEV’de sözleşmesi 2 ya da 3 tane sözleşmesi olan yer var. Diğer sahillerdeki alanları Özel idare olarak bir araya topladık. 75 kilometrelik sahilde insanlar geldikleri zaman asgari standartları belirleyelim. Asgari hizmet standartlarını belirleyelim, bunun üzerine de işletmeler ne kadar çıkarsa çıkabilsinler. Güvenliği çok iyi sağlamamız lazım, temizliği çok iyi sağlayalım. Sahillere vatandaşlarımızın ulaşımına engel olacak manileri kaldırmamız lazım. İşletmelerde bir standart olması lazım, çok fazla şikayet var. Çok iyi hizmet veren işletmelerimizde var, onlara da teşekkür ediyoruz. Sahil bandında 30 yerimiz vardı, 30 yerin 1’i Enez’de olmak üzere 3 tane de Keşan Kaymakamlığı’na halkımızın hizmet alabileceği ve ücretsiz olarak kullanabileceği sahil yerleri verdik. Ben her zaman sizlerin bana sorabilirsiniz.Yasaların elverdiği müddetçe size de destek olacağız. Danişment Öğretmenevi’nde de İl Genel Meclisi bir çalışma yapıyor. Enez’de Deniz Polisi olacak. Sahil bandında mobil karakollarımız olacak. Arkadaşlarımız bu noktada da sürekli sahada olacaklar. Yeşil ve Mavi Yol Projesi dediğimiz bütün sahil boyunu içine alacak şekilde bisiklet yolu yapacağız. Kışın da bu doğal güzellikleri görebileceğiz. Bunun çalışmasını da devam ettiriyoruz. Bu prejeyi de bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bisiklet severler ormanın içerisinde deniz kenarında yaz ve kış boyunca bu güzelliği de görebilecekler.”

Toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

İzlenecek stratejik plan, mevcut işleyişte ortaya konacak çözümler, yapılacak yeni proje ve yapılanma konusunda değerlendirmeler ele alındı.