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Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Edirne Keşan'da ulaşıma zam... Başkan Özcan'a borçlar için kredi ve devir yetkisi!

Edirne Keşan'da ulaşıma zam... Başkan Özcan'a borçlar için kredi ve devir yetkisi!

Olayla ilgili C.D., G.B., E.S., ve S.S. adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlala Mücadele Ekipleri'ne düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3,34 gram kimyasala bulanmış tütün, 2,66 gram eroin, 1,39 gram kimyasala bulanmış tütün, 1,75 gram kimyasala bulanmış tütün ve 3 adet ecstasy hap, 0,20 gram metanfetamin ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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