Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde yapılan yoğun faaliyetler sonucunda aranan 137 kişi yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son bir hafta içerisinde yapılan yoğun faaliyetler sonucunda, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 137 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.