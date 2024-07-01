EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de jandarma ekipleri, 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: aa