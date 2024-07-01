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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de jandarma ekipleri, 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli 'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

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