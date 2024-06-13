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Kırklareli'nde de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde yaptığı denetimde 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

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