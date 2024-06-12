Edirne Ziraat Odaları Başkanları mecliste bugün Edirne milletvekilleri ile görüşecekErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Ziraat Odaları Koordinasyon kurulu başkanı Hüseyin Darcan ve Edirne ve ilçe Ziraat Odaları Başkanları Hüseyin Arabacı, Hasan Şen, Taner Öztürk, Bülent Uzel, Özcan Kayalı, Hüseyin Türkkan, Mehmet Oskan ve Nadi Aygen, buğday taban fiyatının düşük olmasından dolayı Ankara’ya giderek Edirne Milletvekilleri ile görüşecek.

Heyet bugün AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan, Ediz Ün ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ile görüşerek, buğday ve arpaya verilen taban fiyatın düşük olduğunu belirterek taban fiyatların revize edilmesi talebinde bulunacaklar