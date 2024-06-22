Edirne Ziraat odaları başkanları, Ankara’da buğday taban fiyatları ile ilgili olarak bir dizi ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Ziraat Odası başkanları geçmiş dönem Tarım Bakanı Tarım Komisyonu başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Edirne milletvekilleri Dr. Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan ve Prof. Dr. Mehmet Akalın’ı Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamlarında ziyaret etti.

Oda başkanları “Ziyarette buğday ve arpa fiyatlarındaki hayal kırıklığını, çiftçilerimizin şikayetlerini ve fiyatların acilen revize edilmesi gerektiğini kendilerine ilettik. İlgi ve alakaları için teşekkür ederiz.” dedi

Edirne Ziraat Odaları başkanları olarak Edirne milletvekilleri ile yapılan görüşmelerin ardından Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile görüşerek milletvekilleri ile yapılan görüşmeleri kendisine iletti. Bayraktar’da, Cumhurbaşkanı ve bakanlarımızla yaptığı görüşmeleri bizlere aktararak konu hakkında bizleri bilgilendirdi.