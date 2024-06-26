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Ekipler, merkeze bağlı Köşençiftliği köyündeki denetimlerde Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen i yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu

Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

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