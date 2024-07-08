Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü ile Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin uyrukları

Yakalanan düzensiz göçmenlerin Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu oldukları belirlendi. Göçmenler, jandarma ekiplerince yapılan ilk işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne Valiliği, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerin süreceğini ve yasa dışı göçle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli yasal süreçler doğrultusunda ilgili mercilere sevk edilecek. Göçmenlerin sağlık kontrolleri de yapılacak.