Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan Yeniimaret Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu 25 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Alevlerin sıçradığı 15 dönüm anız alanı da yangınlardan etkilendi.

Merkez ilçeye bağlı Hasanağa ve Üyüklütarar köyleriyle Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişmet köyündeki üç buğday tarlası nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

"Balkanlar'ın boğazı" olarak anılan Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklar için engel kalmadı

"Balkanlar'ın boğazı" olarak anılan Meriç Nehri'nde kancabaş kayıklar için engel kalmadı

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.