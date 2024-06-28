Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Lalapaşa ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörlerin bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerini adalete teslim etmek için yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Kalkansöğüt köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 farklı uyruklu göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, kimlik tespitleri ve gerekli işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilme süreci başlatıldı.