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Sabri Duygu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhbarla Duygu'nun Atatürk Mahallesi Arda Caddesi'ndeki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kentte aile hekimi olarak görev yapan Doktor Sabri Duygu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Edirne 'de yakınlarının haber alamadığı Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 62 yaşındaki Doktor Sabri Duygu, evinde ölü bulundu.

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