Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla birlikte market alışverişinden döndükten sonra evlerinin önünde beklenmedik bir saldırıya uğradı. Arabadan indiği anda kimliği belirsiz bir kadın tarafından darp edilen Bingül, saldırganın tekme ve yumruklarıyla kanlar içinde kaldı.

Eşi ve çocuğu şoka girdi

Olay sırasında Hamiyet Bingül’ün eşi ve çocuğu olan biteni şaşkınlıkla izlerken, saldırgan kadın, "Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın" diyerek olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

Aldığı darbeler sonucu yaralanan Hamiyet Bingül, olay yerine çağrılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve darp raporu alan Bingül, saldırgan kadından şikayetçi oldu.

Saldırgan 1 günde yakalandı

Polisin titiz çalışması sonucunda saldırgan kadın kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, saldırıyı eşinin sevgilisine benzediği için gerçekleştirdiğini ve yanlış kişiyi darbettiğini söyleyen kadın hakkında inceleme başlatıldı.