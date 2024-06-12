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Duman nedeniyle apartman sakinleri bir süre evlerinin balkonlarında bekledi. İtfaiye ekiplerinin dumanı tahliye etmesinin ardından apartman sakinleri dışarı çıkabildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler apartmana sıçramadan söndürülürken, binanın girişinde maddi hasar oluştu. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babademirtaş Mahallesi Sanat Cami Sokak'taki bir apartmanın girişinde park halinde bulunan motosiklet henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir apartman ın girişine park edilen motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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