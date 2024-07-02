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Çetinkaya, yardımları için belediye personeline teşekkür etti.

Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Emrah Özeren, Çilingirler Caddesi'ndeki bir umumi tuvalette, poşet içinde para ve banka kartı buldu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, umumi tuvalette belediye personeli tarafından bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi.

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