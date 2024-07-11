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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Avarız köyünde şüpheli F.K'ye ait tarlada 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarma ekiplerince 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

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