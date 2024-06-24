Kaçakçılıkta kullanılan 13 araç ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadelede önemli bir başarıya imza attı. Son bir ayda yapılan operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 807 düzensiz göçmen ve bu göçmenlerin taşınmasına aracılık eden 16 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 13 araç ise ele geçirildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize eden 16 kişi ise adli makamlara sevk edildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanılan araçlar yediemin otoparkına çekildi.