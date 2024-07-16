Edirne Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen anız yangınında, başlangıçta hasat edilmiş buğday tarlasını etkileyen yangın, hızla yayılarak bir ağıla sıçradı ve ciddi hasarlara yol açtı. İtfaiye, polis, sağlık ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Başlangıçta hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan yangın, kısa sürede yakınındaki bir ağıla sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, sağlık ekipleri de olası yaralanmalara karşı hazır bekledi.

Yangın sonucunda 15 dekar tarım arazisi zarar gördü ve bir ağıl kullanılamaz hale geldi. Hasat edilmiş buğday tarlasında ve ağılda meydana gelen bu zararlar, bölgedeki çiftçiler üzerinde büyük bir etki yarattı.

Bir saatin sonunda yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri de olayın çıkış nedenini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgede güvenlik önlemleri artırılarak yangının tekrar başlamasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.