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Edirne Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Adnan Ayte ile İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

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Yangın havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Yağmurca köyünde bir tarlada yangın çıktı.

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