Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Saatağacı köyünde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçağı, karadan ise arazözler müdahale etti.

Yangının çıkış noktası ve müdahale süreci

Meriç ilçesinin Saatağacı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek üzere helikopter, yangın söndürme uçağı ve arazözler hızla bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yangının büyümesini önlemek için hem havadan hem de karadan koordineli bir şekilde çalıştı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterler, yangının yayılmasını engellemek için sürekli olarak su attı. Karadan ise arazözler ve itfaiye ekipleri yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf etti.

Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının yeniden başlamasını önlemek için önlemler alınıyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.