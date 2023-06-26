Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde deniz yatağıyla denize giren kişi uyuyakalınca rüzgarın da etkisiyle kıyıdan oldukça uzaklaştı. Adı öğrenilemeyen kişinin ailesi, kaldıkları site yakınında restoran işleten Mustafa Altunhan'dan yardım istedi. Altunhan ve tesis çalışanları, iki tekneyle denize açılarak açığa sürüklenen kişiyi kurtardı.

Kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Altunhan, AA muhabirine şiddetli rüzgarın zaman zaman tehlike oluşturduğunu söyledi.

Denize girenlerin dikkatli olmaları gerektiğini belirten Altunhan, "Tesisimizin yanındaki sitede yaşayan bir kişi deniz yatağıyla suya girmiş. Yatakta uyuyakalan kişi rüzgarın etkisiyle yaklaşık 4-5 mil yani 7 kilometre açığa sürüklenmiş. Eşi kendisinden haber alamayınca bizden yardım istedi. Biz de hemen iki tekneyle açılıp yanına gittik ve kendisini kurtardık." dedi.