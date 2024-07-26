Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi’nde ikamet eden Uğur Tarak (35) ile eşi Cansu Tarak (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Uğur Tarak, eşini bıçakla karnından ve kollarından yaraladı.

Acil müdahale ve ölüm

Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Tarak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Uğur Tarak ise polis tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşım

Cinayet öncesinde, Uğur Tarak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Tarak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün, her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün, ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün, ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz.” Bu paylaşım, cinayetle ilgili şüpheleri artırdı.