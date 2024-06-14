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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafik yoğunluğunun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasının istendiği protestolar devam ediyor

Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasının istendiği protestolar devam ediyor

Bazı vatandaşlar kapalı çarşılarda bazıları ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Vatandaşlar zaman zaman şiddetini artıran sağanaktan yanlarındaki şemsiye ve poşetlerle korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığı nın 33 derece ölçüldüğü kentte çiseleme şeklinde düşen yağış daha sonra sağanağa dönüştü.

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