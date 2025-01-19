5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü! Soruşturma sürüyor 5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü! Soruşturma sürüyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada, Sırbistan uyruklu bir sürücünün kontrolündeki 20 tonluk tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerleri yıkarak köprüden düştü.

Sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi 

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Tırın sürücüsü ve yanındaki yolcu, bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Tır 2 saatte köprüye çıkartıldı

Olay yerine gönderilen çekici vinç yardımıyla, köprüden düşen tırın kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Bu süreçte Uzunköprü-Keşan yolu trafiğe kapalı kaldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili emniyet birimlerinin tahkikat başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA