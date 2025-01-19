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Kazayla ilgili emniyet birimlerinin tahkikat başlattığı öğrenildi.

Olay yerine gönderilen çekici vinç yardımıyla, köprüden düşen tırın kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Bu süreçte Uzunköprü-Keşan yolu trafiğe kapalı kaldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Tırın sürücüsü ve yanındaki yolcu, bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edirne 'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada, Sırbistan uyruklu bir sürücünün kontrolündeki 20 tonluk tır , direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerleri yıkarak köprüden düştü.

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