EDİRNE (AA) - Edirne'de aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle "strese giren" geç ekim ayçiçeğine bayram öncesi yağışlar can suyu oldu.

Önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de özellikle geç ekilen arazilerin bir bölümünde bitkilerde "stresin" yol açtığı hastalıklar görülmeye başlandı.

Bazı tarlalarda ayçiçekleri gelişemezken bazılarında da yaprakları sararmaya başladı.

Bayram öncesi gelen yağışlarla can suyuna kavuşan ve stresi atan ayçiçeği, çiçeklenmenin ardından gelişme döneminde de yağış bekliyor.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine bölgedeki aşırı sıcak ve kuraklığın ayçiçeğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu yıl kış yağışlarının fazla miktarda olması nedeniyle üreticilerin gayet güzel bir ekim sezonu geçirdiklerini anlatan Kaya, şartların uygun olması nedeniyle her yıl mayıs ayında yapılan ekimlerin bir ay erkene çekildiğini söyledi.

Şu an erken ekim yapılan bitkinin çiçeklenme dönemine girdiğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Ayçiçeğinde esas verim anlamında önemli olan dönemler şu an içinde bulunduğumuz çiçeklenme dönemi. Bir diğer önemli nokta da tane ağırlığının belirlendiği süt dolum devresi. Şimdi aslında çok kritik bir periyottaydık. Gerçekten çok stresteydi ayçiçeği, bayram öncesi olan yağışlar bunu bir ölçüde giderdi. Bir can suyu ve can simidi oldu. Trakya'nın sarı gelini ayçiçeği en azından bir nefes aldı ve can suyuyla kendini kaldırdı. Sıcaklarla beraber gelişmesini hızlandırdı. Ama önemli tehlike şu anki havalar, çok sıcak ve yağış olmuyor. Geç ekimler için daha fazla stres yaşama durumu var. "

Kaya, çiçeklenme dönemindeki ayçiçeğinin yağışa ihtiyaç duyduğunu, yağış alamazsa verim kayıplarının yaşanacağını vurguladı.