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Organizatörler hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Yakalanan tüm göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.

Üçüncü operasyonda ise, Merkez ilçe Kemalköy sınırlarında 5 farklı uyruktan kaçak göçmen yakalandı.

İkinci operasyonda ise, Lalapaşa ilçesi Küçünlü-Doğanköy Köyünde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 5 Mısır, 1 Fas ve 1 Cezayir uyruklu göçmen yakalandı.

Operasyonlardan ilkinde, Tayakadın köyü sınırlarında nehir üzerinden şişme bot ile yurtdışına kaçmaya çalışan 7 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Beylikdüzü’nde “pedallar kadınlar için dönüyor”

Beylikdüzü’nde “pedallar kadınlar için dönüyor”

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 19 göçmen ve 2 organizatör yakaladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında farklı operasyonlarda toplam 19 göçmen ve 2 organizatör yakaladı.

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