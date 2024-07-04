Edirne'de jandarmnın sorumluluk bölgesinde yaptığı göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 5 organizatör, kullandıkları 4 araç ve 282 göçmenle birlikte yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde eden organizatörlerin yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu kapsamda, son bir hafta içerisinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyetler neticesinde; 5 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 4 araç, 282 göçmen şahıs yakalandı. Yakalanan göçmen şahıslar, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Şüpheli 5 organizatör şahıs ise adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilirken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar ise yed-i emin otoparkına çekildi.

Kaynak: igf