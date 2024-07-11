Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda toplam 36 düzensiz göçmen yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki operasyonlarda farklı zaman ve noktalarda toplamda 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Lalapaşa ilçesindeki Demirköy'de yapılan kontrolde, 5 Fas uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Meriç ilçesindeki Adasarhanlı köyünde de yurt dışına çıkmaya çalışan 6 farklı uyruktan göçmen yakalandı.

Jandarma faaliyetleri kapsamında Üyüklütatar köyü sınırlarında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Havsa'daki operasyonda ise, Söğütlüdere köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 11 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç plakası siciline "Satılamaz" şerhi konularak yediemin otoparkına teslim edilirken, organizatör olduğu değerlendirilen 1 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Operasyonlarda ayrıca Edirne Merkez ilçesinde bulunan Yenikadın köyü mülki sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 12 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydederek, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.