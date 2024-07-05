UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 663'üncü yılı, Edirne'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Güreşleri izlemek için Edirne'ye gelen güreşseverler, otellerde yer bulamayanlar için alternatif konaklama yöntemleri arayışına girdi. Birçok kişi, Selimiye Camisi ve yakınındaki Hıdırağa Camisi çevresinde çadır kurarak geceyi geçirdi.

Güreşseverlerin deneyimleri

Bolu’dan gelen İbrahim Yüksel, uzun yıllardır Kırkpınar'a gelmek istediklerini belirterek, "Yıllardan beri gelmek istiyorduk. Bu sene nasip oldu. Otellerde yer sıkıntısı olduğu için mecburen çadırda kalıyoruz. Kırkpınar’a ilk defa geldik. 2013 yılına kadar ben de güreşiyordum. 2-3 gün süren etkinliklerde çadırlarda konaklanıyor. Çünkü otellerde yer kalmıyor. Çadır güzel aslında biz denize, ormana gidip çadırda kalıyoruz. Alışık olmayan, sadece güreşler için çadır alanlar için zor oluyor" dedi.

Adapazarı’ndan gelen Naim Güler ise 52 yıldır Kırkpınar'a geldiğini ve her seferinde çadırda kaldığını belirtti. "52 seneden beri geliyorum, daha hiç otelde kalmadım. Hep çadırda kaldım, caminin saçaklarında da kaldığımız oldu güreş sevdasına. Oteller çok pahalı olduğu için çadırı daha uygun görüyoruz" diye konuştu.

Antalya Korkuteli’nden gelen Dudu Şahin de, "İkinci defa geliyorum. Ali Gürbüz kemer aldığında ilk kez gelmiştim. Şimdi nasip oldu tekrar gelmek. Otellerde yer kalmadığı için çadırda kalıyoruz. Başka yerde çadır kurmak istedik para istediler, biz de caminin avlusuna kurduk çadırımızı" ifadelerini kullandı.

Sabahın erken saatlerinde müsabakalara hazırlık

Sabahın erken saatlerinde kalkan güreşseverler, kahvaltılarını yapıp çadırlarını topladıktan sonra Sarayiçi Er Meydanı'na giderek müsabakaları izlemeye başladı. Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketlenirken, güreşseverler büyük bir heyecanla pehlivanların mücadelesini izlemek için tribünlerdeki yerlerini aldı.

Kırkpınar'ın önemi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce güreşseverin akın ettiği bu organizasyon, hem tarihi hem de kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor. Güreşler boyunca düzenlenen etkinlikler ve gösteriler, Kırkpınar'ı sadece bir spor etkinliği olmaktan çıkararak, bir kültür festivali haline getiriyor.