Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, besiciler büyük bir çıkmazda. Pazar yerleri neredeyse bomboş, maliyetlerin tavan yapması nedeniyle ellerindeki hayvanları satamayan besiciler çaresizlik içinde.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, AK Parti hükümetinin yanlış hayvancılık ve tarım politikaları yüzünden birçok vatandaşın dini görevlerini yerine getiremeyecek ve kurban kesemeyeceğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

"Bu hükümet vatandaşını her şeyden mahrum ettiği gibi dini görevlerini yapmaktan da mahrum bıraktı" diyen Başkan Engin, besicilerin, yem fiyatlarının aşırı artışından dolayı maliyetlerin yükseldiğini ve bu yüzden kurbanlık hayvanlarını yüksek fiyata satmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Başkan Engin, “Hükümet besiciye ve çiftçiye destek verse maliyetler %70 oranında düşer. Çoban desteği de verilirse, hayvancılığa büyük katkı sağlanır. Ama hükümet, hayvancılığın bitmesini istemiyorsa çoban ve yem desteği vermeli. İnsanlarımızın hayvancılığa yönelmesi için maddi destek gerekiyor” dedi.

KURBANLIK FİYATLARI VE ENFLASYON KRİZİ

TÜİK ve ENAG’ın açıkladığı yıllık enflasyon oranlarının kurbanlık fiyatlarının artışı karşısında yetersiz kaldığını belirten İYİ Partili Engin, büyükbaş kurbanlıklara yüzde 238, küçükbaş kurbanlıklara ise yüzde 300 zam geldiğini ifade ederek, "Büyükbaş fiyatları 220 bin TL’ye kadar çıkarken, küçükbaşlar 15-20 bin TL’den alıcı bekliyor. Halkın alım gücü neredeyse yok denecek kadar az” dedi.

Öte yandan hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ve acil çözümler üretilmesi gerektiğini belirten Engin, "Besiciler emek vererek hayvanları 2-3 yaşına kadar yetiştiriyor, ancak bu bayram kurbanlıklar ellerinde kalacak gibi. Halk kurban pazarına sadece sormaya gidiyor, alım gücü çok düşük. Maliyetler çok yüksek olduğu için besici elindeki kurbanı satamıyor. Hayvancılığa desteklerin artırılması şart. Eğer yem fiyatları 500 TL’den 200 TL’ye düşerse, kurbanlık fiyatları da otomatik olarak düşecektir. Bu durum maliyetlerin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Devlet, dışarıdan hayvan ithal etmek yerine çobanına ve yemine destek verirse, ekonomiye büyük katkı sağlanacaktır” diye konuştu.